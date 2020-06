Matovičova vláda je šanca pre spoločnosť

Mnohí ju nechcú. Veď ako im môže vládnuť, psychopat, blázon, podvodník a čo ja viem, ešte aké prívlastky si vyslúžil.

V čom je Matovičova šanca a jeho vlády? No, v čom asi? V ničom, dovolím si domnievať sa u väčšiny z tých, ktorí úvod dočítali až sem.

Bez analyzovania, či už Matoviča s jeho hnutím, alebo koaličných partnerov, ponorením sa do zbytočných úvah, nechám voľný priebeh tomu, čo môžeme vidieť všetci na povrchu, teda aj voliči bývalej koalície, ale aj tí, ktorých hviezdy po sčítaní volebných výsledkov zhasli, a zostala im len horkosť neúspechu s eventuálnym „odbavovaním sa“ na Matovičovi.

Šanca zmeniť pomery v krajine je veľká. Pomery, ktoré sú v kompetencii národnej rady a vlády. Pri tomto konštatovaní vychádzam z predpokladu, že lídri politických subjektov súčasnej vládnej koalície si nebudú, s prepáčením, „srať do huby“ a odolajú pomäteniu zmyslov mocou. Potom je reálna šanca ozdraviť verejné financie, alokované zdroje využívať čo najhospodárnejšie, ponížiť mieru korupčného správania sa na úroveň, ktorá už nie je seba zničujúca, dôsledne kontrolovať uplatňovanie ozdravných opatrení, vytvárať optimálne podnikateľské prostredie, konečne, postupnými krokmi vytvárať právny štát aj de facto.

Štát je taký správca a vlastník, akých má na miestach ľudí. Okrídlený bonmot lapajov, že štát je zlý vlastník, poslúžil len na „rabovačky“, čo ako sofistikované, ale len „rabovačky“. Podobne ako výrok“ kto robí, robí aj chyby“. Isteže áno, ale za chyby nesie aj zodpovednosť. Ak bežný občan spôsobí škodu, jedno komu, nevyhne sa jej náhrade a trestu. Tak je to správne, ak chceme kráčať k občianskej spoločnosti. To isté ale musí platiť aj u politických nominantov, policajtov, prokurátorov, sudcov, štátnych a verejných zamestnancov.

Ak nová vládna garnitúra, opakujem sa, bude mať záujem spravovať krajinu podľa zákonov a práva, neuralgickým bodom zostanú len prokuratúra a súdy. Z prokuratúry a súdov vytvorili politické reprezentácie v minulosti, za ich aktívnej účasti, nedotknuteľné božstvo. Negeneralizujem, že všetci prokurátori a sudcovia sú nečestní, schopní všetkého, to nie, ale rozhodujúca väčšina áno. Ak by tak nebolo, a väčšina by bola ctihodná, dnes by sme sa ako spoločnosť nachádzali na inom leveli vývoja. S kvalitou, tým pádom aj nadobúdanou dôverou v nich, by rástli aj obyvatelia krajinky. Politici by nerobili do očí bijúce špinavosti s úškľabkami na tvárach, nezneužívali by v takej miere svoje právomoci, podstatne menej by porušovali zákony.

Nech to posudzujem z akéhokoľvek uhla pohľadu, terajšia vláda mi vychádza ako jedinečná možnosť na zásadnejšiu zmenu súčasných, zlých pomerov v spoločnosti. Ak ju nevyužije, som názoru, že najbližších 20 – 30 rokov to pôjde k oveľa horšiemu. Tí čo tu vládli doposiaľ, nemajú občanom čo ponúknuť. Noví, vo voľbách neúspešní adepti, túžiaci po moci, sa za necelé štyri mesiace po nich, zmohli cez svoje hlásne trúby, len na opakované drístanie o neschopnosti Matoviča a jeho vlády, čo je pramálo, na eventuálne zmysluplné vládnutie. Tým len dokazujú, že sú prázdni, podobne ako aj ich minulé vzory. Chuť moci, ľahký život bez zodpovednosti za svoje skutky, vytrvalé štekanie do priestoru bez ponuky riešení, to tu poznáme už 30, de iure, slobodných rokov.

Podrazmi, zlými úmyslami, závisťou a inými negatívnymi národnými špecialitami vybavená veľká časť spoločnosti, by nemala byť v žiadnom prípade lakmusovým papierikom, či relevantným mienkotvorným nástrojom pre vládu, v spätnej väzbe na jej skutky. Vnútorne slobodní ľudia, aj pre nich momentálne nepriaznivé vonkajšie okolnosti, dokážu vyhodnotiť správne, bez zbytočného emočného náboja vo svojej činnosti, ku prospechu celku, ktorým sme my, občania krajinky.